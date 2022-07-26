Колония Невьянска поставит мебель судебному департаменту Кургана

Заказ рассчитан на сумму 533 тысячи рублей. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Невьянская колония ИК-46 поставит мебель судебному департаменту Кургана. Как сообщает ГУФСИН Свердловской области, заказ рассчитан на сумму 533 тысячи рублей.

- Невьянская ИК-46 в настоящее время также заключает договор на поставку одежды для Альметьевской станции скорой помощи в Татарстане, - сообщили в ГУФСИН.

Этот госконтракт на пошив одежды стоит два миллиона 665 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в колонии Екатеринбурга сошьют пять тысяч костюмов для медработников. Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, над заказом уже трудятся 11 заключенных.

Одежда будет состоять из резиновых вставок на рукавах, благодаря которым низ брюк и края капюшона будут плотно прилегают к телу. Заказ принесет колонии больше 250 тысяч рублей.