На Урале 56-летняя женщина потеряла 1.3 миллиона, поверив мошенникам

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Верхняя Синячиха под Алапаевском семейная пара пенсионеров поверила телефонным мошенникам и лишилась почти 1.3 миллиона рублей. Все произошло еще 4 июля, тогда 56-летней женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.

- Звонившая пояснила, что с банковского вклада женщины пытаются снять денежные средства. Для сохранности денег необходимо срочно их обналичить, то есть обратиться в отделение банка, снять их со счетов и перевести их на некий «безопасный» счет, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

На следующий день женщина с 60-летним супругом обналичила в банке 1. 16 миллиона, а также взяла кредит на 100 тысяч рублей. В течение пяти дней они переводили деньги через терминалы.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.