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Общество26 июля 2022 16:22

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину с партией амфетамина

Подозреваемый признался, что купил наркотик для себя
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Екатеринбурга во время патрулирования Ленинского района увидела мужчину, который при виде сотрудников начал нервничать. Они решили проверить местного жителя и нашли у него неизвестное вещество.

- Впоследствии, согласно проведенному исследованию, было установлено, что изъятое вещество является амфетамином весом 2,09 грамма, что расценивается, как крупный размер, - рассказали в городском УМВД

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он признался, что купил наркотики для личного употребления. На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Ему грозит срок с трех до 10 лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге полиция задержала мужчину с партией мефедрона. Подозреваемый сознался в содеянном.