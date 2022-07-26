Свердловчанин отсудил у «Уральских авиалиний» 133 тысячи за испорченный полет до Сочи

Все произошло в сентябре прошлого года, мужчина приобрел для себя и жены билеты на юг в бизнес-классе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Свердловской области смог отсудить у «Уральских авиалинии» почти 133 тысячи рублей за испорченный полет до Сочи и обратно. Все произошло в сентябре прошлого года, мужчина приобрел для себя и жены билеты на юг в бизнес-классе и заплатил 217 тысяч рублей.

Уже в аэропорту выяснилось, что самолет был заменен, и обслуживание на борту шло по тарифу «Эконом», на обратном пути вновь произошла замена воздушного судна, и пассажиров обслуживали по тарифу «Комфорт».

- Не решив вопрос с перевозчиком в досудебном порядке, Владимир подал иск в Октябрьский районный суд о защите прав потребителя. Он просил взыскать с ответчика разницу стоимости авиабилетов между тарифами, неустойку, компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

После длительных разбирательств и апелляций суд обязал «Уральские авиалинии» выплатить свердловчанину 132.6 тысяч рублей за смену тарифов.