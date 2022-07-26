Роспотребнадзор Свердловской области забраковал пять тонн опасных овощей и фруктов

Многие нарушения были связаны с условиями хранения продуктов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор Свердловской области за полгода проверил 17,2 тонн овощей и фруктов, из них пять тонн продуктов оказались опасными. Об этом сообщило региональное ведомство.

- За шесть месяцев 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проверено 283 объекта, осуществляющих реализацию плодоовощной продукции, нарушения установлены на 83 объектах, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Бизнесмены, управляющие этими субъектами, заплатили 208 штрафов на сумму 623 тысяч рублей. Многие нарушения были связаны с условиями хранения продуктов, отсутствием маркировок и несоблюдением правил личной гигиены работниками предприятий.