В Екатеринбурге 33-летнего местного жителя оштрафовали за нападение на патрульного

Он будет обязан заплатить 50 тысяч рублей, штраф обратят в доход государства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 33-летнего местного жителя осудили за нападение на патрульного. Все произошло утром 14 февраля, тогда в полицию обратился мужчина и рассказал, что его жена не пускает его в квартиру дома по проспекту Академика Сахарова.

- Выяснилось, что супруга заявителя находится в соседней квартире с несколькими своими знакомыми и не желает пускать мужа в их квартиру на том основании, что он пришел с работы подвыпивший. Стражи порядка стали общаться как с супругой заявителя, так и ее знакомыми, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Полицейские решили доставить всех правонарушителей в отделение, однако один из них оказал сопротивление и ударил полицейского. По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» он будет обязан заплатить 50 тысяч рублей, штраф обратят в доход государства.