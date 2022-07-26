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Общество26 июля 2022 15:24

В Екатеринбурге 33-летнего местного жителя оштрафовали за нападение на патрульного

Мужчина не хотел, чтобы его доставили в отделение, и ударил полицейского
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Он будет обязан заплатить 50 тысяч рублей, штраф обратят в доход государства

Он будет обязан заплатить 50 тысяч рублей, штраф обратят в доход государства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 33-летнего местного жителя осудили за нападение на патрульного. Все произошло утром 14 февраля, тогда в полицию обратился мужчина и рассказал, что его жена не пускает его в квартиру дома по проспекту Академика Сахарова.

- Выяснилось, что супруга заявителя находится в соседней квартире с несколькими своими знакомыми и не желает пускать мужа в их квартиру на том основании, что он пришел с работы подвыпивший. Стражи порядка стали общаться как с супругой заявителя, так и ее знакомыми, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Полицейские решили доставить всех правонарушителей в отделение, однако один из них оказал сопротивление и ударил полицейского. По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» он будет обязан заплатить 50 тысяч рублей, штраф обратят в доход государства.