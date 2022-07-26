В Нижнем Тагиле во время празднования 300-летия города запретят продажу алкоголя

Временные изменения коснутся следующих улиц: Первомайская, Горошникова, Строителей, Пархоменко, Красноармейская, Огаркова, Уральская Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 12 и 13 августа во время празднования 300-летия города перекроют движение автомобилистов, ограничат парковку на центральных улицах, а также запретят продавать алкоголь.

Временные изменения коснутся следующих улиц: Первомайская, Горошникова, Строителей, Пархоменко, Красноармейская, Огаркова, Уральская. Парковку и продажу алкоголя запретят на этих же участках, а также за зданием концертно-демонстрационного комплекса «Современник». Более подробную информацию можно узнать на сайте мэрии Нижнего Тагила.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев опубликовал на своей странице ВКонтакте программу празднования 300-летия города. Отмечать эту знаменательную дату местные жители начнут с 12 августа, а закончат – 14 августа.

В эти три дня тагильчан ждет концертная программа, спектакли, спортивные турниры, соревнования по мотокроссу, фестиваль духовых оркестров и многое другое.