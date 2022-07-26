Мэрия Екатеринбурга в 2023 году потратит шесть миллионов рублей на благоустройство парка Уралмаш

В этом году парк занял второе место по программе ФКГС, причем с минимальным отставанием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2023 году мэрия потратит шесть миллионов рублей на благоустройство летнего парка Уралмаш. В этом году он занял второе место по программе ФКГС, причем с минимальным отставанием. Местные жители расстраивались из-за этого проигрыша.

- Тогда я пообещал, что мы обязательно изыщем средства, чтобы заняться этим объектом. Распорядился выделить деньги на выполнение проектно-изыскательских работ по парку. Это необходимая фаза, без которой благоустройство общественного пространства не начать, - написал Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

В конце мая в Екатеринбурге выбрали парк, который благоустроят в 2023 году. Им стал Преображенский парк в Академическом районе. За него проголосовали 120 тысяч человек. Отметим, что в голосовании также учувствовали сад имени Ф.Энгельса, парк имени Блюхера и парк имени 50-летия ВЛКСМ.