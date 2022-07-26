В Екатеринбурге 28-летний рецидивист с ножом отобрал телефон у прохожего

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 28-летний рецидивист с ножом в руках отобрал у 41-летнего прохожего мужчины смартфон и сбежал. Инцидент произошел на улице Краснофлотцев микрорайона Эльмаш. Пострадавший обратился в полицию и написал заявление. Подозреваемого задержали достаточно быстро.

- Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за имущественное преступление местный житель. По предварительным данным, он успел сбыть похищенный смартфон третьим лицам за вознаграждение, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские ведут поиски украденного телефона, а также проверяют задержанного на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.