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Общество26 июля 2022 13:29

В Екатеринбурге 28-летний рецидивист с ножом отобрал телефон у прохожего

Инцидент произошел на улице Краснофлотцев микрорайона Эльмаш
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 28-летний рецидивист с ножом в руках отобрал у 41-летнего прохожего мужчины смартфон и сбежал. Инцидент произошел на улице Краснофлотцев микрорайона Эльмаш. Пострадавший обратился в полицию и написал заявление. Подозреваемого задержали достаточно быстро.

- Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за имущественное преступление местный житель. По предварительным данным, он успел сбыть похищенный смартфон третьим лицам за вознаграждение, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские ведут поиски украденного телефона, а также проверяют задержанного на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.