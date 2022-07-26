Соседи рассказали, из-за чего 21-летняя девушка выпала с балкона в Екатеринбурге

Труп девушки нашли вечером 25 июля. Фото: 4 Канал

В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погибла жительница дома № 57 по улице Циолковского. По словам соседей, на видео 21-летняя Нина заходит в подъезд вместе со своим мужем Вячеславом. На записях с камер видно, как мужчина сначала удерживает жену, а потом хватает за руки.

- У погибшей остался маленький ребенок. Криминала тут нет. Она перепила сильно. Нина живет здесь со своим братом. У нее были проблемы с нервами. Не так давно был инцидент. Мой кот написал в ее коляску. Она закатила мне истерику, требовала 30 тысяч компенсации, - рассказала «КП-Екатеринбург» соседка погибшей.

Муж Нины отказался комментировать события прошлого вечера. В присутствии корреспондента «КП» Вячеслав покинул квартиру на 21 этаже.