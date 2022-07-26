Более 180 тонн вторсырья передала на переработку Свердловская магистраль в 1 полугодии

Фото из архива РЖД

В Екатеринбурге и Перми Свердловская железная дорога также реализует проекты по раздельному сбору мусора совместно с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На подготовительном этапе было проведено обследование контейнерных площадок, обслуживающих объекты пассажирской инфраструктуры, административные здания, социальные и образовательные учреждения СвЖД. Установили маркированные контейнеры, разработали схемы маршрутизации. Сейчас собранные вторичные ресурсы спецмашинами регулярно вывозятся на мусоросортировочные комплексы. За шесть месяцев на переработку отправлено около 80 тонн отходов.

В Екатеринбурге около здания управления СвЖД с марта этого года размещен пункт «умной переработки отходов». Он находится в открытом доступе, и воспользоваться им могут не только железнодорожники, но и все жители города. На площадке установлены контейнеры для накопления макулатуры, стекла, алюминия и пяти видов пластика. Подробные инструкции информируют пользователей, как подготовить вторсырье к сдаче. За три месяца собрано больше тонны различных материалов. Из этого количества стеклотары можно изготовить утеплитель для 5 коттеджей; из пластиковых бутылок – обивку для 7 диванов; из алюминиевых банок – 3 рамы для велосипедов. Собранный пластик позволил сэкономить более 100 литров нефти, а картон и бумага – сохранить одно крупное дерево.

Существенно сокращать количество отходов, требующих утилизации, Свердловской железной дороге позволяет также развитие технологий рециклинга (переработка производственных отходов на собственных площадках и возвращение их во вторичный оборот). Так, с помощью специализированной технологической линии на ст. Пермь-Сортировочная с начала 2022 года переработано более 160 тонн отслуживших свой срок резинотехнических изделий (подрельсовых прокладок и др.). Изготовлено 53 тонны востребованного сырья – резиновой крошки, и почти 1,7 тыс. кв. м напольного покрытия. Мобильный комплекс на ст. Подволошная в текущем году переработал более 3,6 тыс. старых железобетонных шпал. Получено 400 куб. м щебня разных фракций и 27 тонн металлолома.