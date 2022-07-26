По предварительной версии, смерть не носит криминального характера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на крыльце банка умер мужчина, известно, что инцидент произошел на улице Щорса. Погибшего накрыли одеялом, после чего на место происшествия съехались спецслужбы.

- Сотрудники следственного отдела по Дзержинскому району осматривают место ЧП, проводят опросы свидетелей. Тело погибшего направлено на экспертизу. Предварительно, смерть не носит криминального характера, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области.

Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что личность погибшего уже установлена, это 66-летний местный житель. Вероятно, мужчине внезапно стало плохо, резко ухудшилось самочувствие

Напомним, ранее в Екатеринбурге в районе ТЦ «Мегаполис» из окна высотки выпала девушка. Как сообщает читатель «КП-Екатеринбург», инцидент произошел вечером 25 июля на улице Циолковского, 57.