Египетская авикомпания AlMasria собирается запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх

Планируется, что первый рейс вылетит из уральской столицы уже 4 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Египетская авиакомпания AlMasria собирается запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх. Планируется, что первый рейс вылетит из уральской столицы уже 4 августа, после этого лайнеры будут отправляться в другую страну дважды в неделю.

- Появление рейсов в расписании не говорит о гарантированном возвращении авиакомпании в Россию в указанные сроки. Нужно дождаться появления в продаже билетов. Также нет ясности относительно того, кто из туроператоров намерен сотрудничать с перевозчиком, - сообщает ассоциация туроператоров России.

Ранее стало известно, что Авиакомпания Southwind из Турции запускает рейсы из Екатеринбурга до Антальи. Лайнеры будут вылетать шесть раз в неделю. Планируется, что первый полет нового перевозчика осуществится уже 2 августа.