Коммунальщики Екатеринбурга получили робота для ремонта улиц

Управление идет с пульта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники «Водоканала» нашли способ ускорить ремонтные работы на улицах Екатеринбурга. Летом 2022 года для нужд коммунальных служб предприятие приобрело вибрационный каток, который может уплотнить грунт дорожного полотна с минимальными затратами.

- Испытываем его на первом объекте в районе улицы Сакко и Ванцетти. Вибрационный каток управляется с пульта и помогает при засыпке котлована. Его вес – полторы тонны. Работает с помощью двигателя на дизельном топливе, расход которого 5 литров в час, - рассказывает главный инженер цеха капитального ремонта «Водоканала» Павел Эрик.

Работает каток от дизельного топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ

У этого робота-помощника есть больше преимуществ, чем у виброплит и экскаваторов. Во-первых, он маневренный и перемещается по всему дорожному полотну без непосредственно прямого участия человека.

Каток заменяет экскаватор Фото: Алексей БУЛАТОВ

А во-вторых, работа вибрационного катка дешевле, чем смена того же экскаваторщика. Если сравнить их стоимость, то получается, что смена первого обойдется в 3 000 рублей, в сравнении со вторым в 15 000 рублей. Кроме того, в случае, если произойдет обрушение котлована, то робот-каток здесь будет кстати. Тем самым, это приспособление еще и спасает коммунальщиков от возможных травм и увечий.