В Нижнем Тагиле осудят мужчину, сбежавшего из колонии ради тайника с наркотиком

33-летний мужчина сбежал из колонии, чтобы добраться до тайника с наркотиком в селе Братское Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле осудят 33-летнего мужчину, который сбежал из колонии, чтобы добраться до тайника с наркотиком в селе Братское. Все произошло утром 17 мая, уралец выбрал удобный момент и пешком покинул стены исправительного учреждения.

- Сотрудниками исправительной колонии № 12 незамедлительно были организованы поиски сбежавшего осужденного. В этот же день он был задержан на станции «Екатеринбург – Пассажирский» в Железнодорожном районе уральской столицы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание» уже передали на рассмотрение по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.