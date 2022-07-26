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Общество26 июля 2022 11:16

Евгений Куйвашев предложил Эдуарду Росселю стать его советником

Накануне Эдуард Россель не попал в список потенциальных членов Совфеда
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам губернатора, Эдуарда Росселя можно считать человеком-легендой и примером для каждого уральского политика

По словам губернатора, Эдуарда Росселя можно считать человеком-легендой и примером для каждого уральского политика

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области предложил Эдуарду Росселю стать его советником и возглавить наблюдательный совет туристического кластера «Гора Белая». Накануне стало известно, что Эдуард Россель не попал в список потенциальных членов Совфеда, который сдал в избирком Евгений Куйвашев.

- В списке нет Эдуарда Росселя, который представлял меня в Совете Федерации в течение 10 лет. Мы обсудили с Эдуардом Эргартовичем это решение – оно наше совместное, - написал Евгений Куйвашев в своем Telegran-канале.

По словам губернатора, Эдуарда Росселя можно считать человеком-легендой и примером для каждого уральского политика и чиновника.

- Именно при нем Свердловская область стала ведущим регионом страны, стала известна как свободный край сильных людей, - добавил глава региона.