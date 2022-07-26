Больше 300 звонков от беженцев из ДНР и ЛНР поступило на горячую линию в Свердловской области

За пять месяцев на нее поступило больше 300 звонков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области для беженцев с Украины, ДНР и ЛНР работает горячая линия 122. За пять месяцев на нее поступило больше 300 звонков.

- Порядка 80% звонков касаются вопросов планового приема людей в администрациях муниципалитетов и вопросов получения полиса обязательного медицинского страхования, - рассказали в департаменте информполитки региона.

Также беженцев интересует вопрос трудоустройства. Так, 22 июля на горячую линию обратилась Наталья Верютина. Женщина недавно приехала из Мариуполя. Она 29 лет проработала акушером и в нашем регионе хотела бы продолжить работу в роддоме. Наталья сама договорилась с работодателем. Ей необходима была только временная регистрация. С этим ей помогли соцработники.

Отметим, что вопросы возникающие у людей прибывших в Свердловскую область оперативно решают специалисты департамента по труду и занятости, министерства соцполитики, образования, здравоохранения и культуры.