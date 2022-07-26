Евгений Куйвашев попал в санкционный список Великобритании

Всего в обновленный санкционный список Великобритании вошли 42 россиянина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев попал в санкционный список Британии. Обновленный список был опубликован на сайте правительства соединенного государства 26 июля.

- Замораживание активов, запрет на въезд в Великобританию. Обоснование: Евгений Владмирович Куйвашев является фигурантом Положения о России 2019 года, поскольку является губернатором региона, - говорится в документе.

Напомним, что ранее под санкции Евросоюза попал Андрей Козицын. После этого миллиардер покинул пост гендиректора УГМК.

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