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Общество26 июля 2022 10:06

На затопленной улице Щербакова застрял троллейбус

Автомобилистам пришлось объезжать его
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге после сильного дождя затопило улицу Щербакова. Из-за большого количества воды посреди проезжей части застрял троллейбус. Очевидцы сняли на видео, как его объезжают автомобилисты. Движение на этом участке дороги, судя по Яндекс.Картам сейчас затруднено.

В диспетчерской ТТУ «КП-Екатеринбург» сказали, что у них информации о застрявшем троллейбусе нет.

Пробка на Щербакова Фото: Яндекс.Карты

Пробка на Щербакова Фото: Яндекс.Карты

Также судя по Яндекс.Картам в районе Щербакова и Самолетной встали троллейбусы 1,6 и 9 маршрутов. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Екатеринбурга причина в сильном ливне с грозой.

- Движение восстанавливается, - добавили в мэрии.

Троллейбусное движение встало Фото: Яндекс.Карты

Троллейбусное движение встало Фото: Яндекс.Карты

Напомним, по данным МЧС во вторник, 26 июля, в Свердловской области ожидается серьезная непогода. Спасатели и синоптики предупреждали о сильном ветре, граде и сильных дождях.