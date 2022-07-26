Клиенты НПФ ВТБ стали чаще направлять бонусы лояльности на НПО

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Количество клиентов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), заключенным с ВТБ Пенсионный фонд через программу лояльности, выросло в 2 раза.

«За время сотрудничества с программой «Мультибонус» с июня 2015 года наши клиенты внесли более 45 тысяч взносов на сумму свыше 116 млн рублей. В сегодняшней ситуации на финансовых рынках люди чаще выбирают более безопасные и консервативные инструменты для сохранения и преумножения пенсионного капитала. Наш фонд обладает высоким рейтингом надёжности и предлагает качественные инвестиционные решения. Мы видим, что клиенты нам доверяют: за первое полугодие их количество выросло на 12% до 141 тысячи человек», — отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Средства, накопленные в рамках программы лояльности «Мультибонус», можно направить на покупку сертификата для взноса на пенсионный счет по договору негосударственного пенсионного обеспечения. Для этого необходимо на сайте или в приложении «Мультибонус» перейти в раздел «Пенсионный фонд» и выбрать сертификат интересующего номинала. Доступны сертификаты номиналом от 500 до 10 000 рублей. После подтверждения заявки сумма взноса поступает на счет клиента в ВТБ Пенсионный фонд.

Программа «Мультибонус» позволяет получать вознаграждения за покупки по банковским картам и обменивать их на услуги, товары, развлечения и путешествия в каталоге на платформе multibonus.ru и в мобильном приложении.