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Происшествия26 июля 2022 9:17

В Первоуральске завершились поиски 73-летнего грибника

Дедушку нашли на поляне, где он ел ягоды
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Родственники поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске пенсионера

Родственники поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске пенсионера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске завершились поиски 73-летнего грибника. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых. Два дня назад в МВД обратилась дочь пенсионера. К счастью, дедушку нашли живым.

- Понимая, что близкие люди могут его искать, принял верное решение и остался ждать помощь на поляне в лесу, кушал ягоды, прислушивался к звукам, - отметил полковник Горелых.

Здоровью и жизни грибника ничего не угрожает.

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