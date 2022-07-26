Движение по ЕКАД запустят в начале сентября

Многолетнее строительство ЕКАДа подходит к концу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном министерстве транспорта сегодня, 26 июля, рассказали, когда дорожные рабочие замкнут Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу, строительство которой идет уже не первый год. Это должно случиться в начале осени.

- Мы готовим к вводу движение на замыкающем участке ЕКАДа - от Полевского до Челябинского тракта, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. - Это должно произойти уже в первой декаде сентября. После этого транзитный грузовой транспорт сможет проехать через Екатеринбург, не заезжая в сам город. Также замкнутая кольцевая дорога должна уменьшить количество пробок в городе и улучшить экологию.

- Полное завершение работ по ЕКАДу произойдет в следующем году. Остались работы, связанные с обустройством газопровода и процессами, связанными с оформлением земель. Но транспорт будет двигаться по дороге уже с осени, - добавил министр.