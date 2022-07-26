Ребенок не умел плавать Фото: СК по Свердловской области

Стали известны подробности гибели 12-летнего мальчика под Асбестом. Трагедия произошла днем, 25 июля на берегу реки Рефт у базы отдыха «Бодрость», когда ребенок был на рыбалке с дедушкой и сестрой.

- Вечером, уже возвращаясь домой, дети решили искупаться. Во время купания мальчик потерял очки и стал их искать, ныряя в воду. После очередного погружения в воду он не вынырнул. Попытки дедушки самостоятельно обнаружить внука к успеху не привели, - рассказали в СК по Свердловской области.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мальчик не умел плавать и купался рядом с берегом, но в поисках очков отошел на расстояние семь метров, где начинается резкий обрыв. Ребенок сразу ушел под воду. Спасатели, вызванные дедушкой, достали тело мальчика.

- Вызванная на место ЧП «неотложка» констатировала смерть. Собранные по факту данного происшествия полиция передала в Следственный комитет для принятия процессуального решения, - добавил Валерий Горелых.

Сейчас следователем СК России проводится проверка. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.