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Общество26 июля 2022 8:44

В Екатеринбурге до 15 сентября перекроют улицу Омскую

На участке дороги будут модернизировать теплосети
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
После завершения работ все нарушенные элементы благоустройства будут восстановлены

После завершения работ все нарушенные элементы благоустройства будут восстановлены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 30 августа до 15 сентября перекроют участок улицы Омской. Проезд будет закрыт из-за модернизации теплосетей.

- Рабочие ООО «Стиль жизни» закроют движение транспорта по улице Омской на участке от дома № 45 на улице Июльской до переулка Паркового, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Также там отметили, что после завершения работ все нарушенные элементы благоустройства будут восстановлены.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге строители перекроют еще три улицы. С 8 по 12 августа ограничат движение транспорта по улице Коуровской из-за прокладки теплосети. С 9 августа по 8 сентября перекроют улицу Фонвизина. Здесь рабочие ЕМУП «Водоканал» будут строить сети водоснабжения к дому № 8. По той же причине движение будет закрыто с 9 сентября по 9 октября на Коминтерна, 14.