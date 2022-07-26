В Екатеринбурге до 15 сентября перекроют улицу Омскую

После завершения работ все нарушенные элементы благоустройства будут восстановлены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 30 августа до 15 сентября перекроют участок улицы Омской. Проезд будет закрыт из-за модернизации теплосетей.

- Рабочие ООО «Стиль жизни» закроют движение транспорта по улице Омской на участке от дома № 45 на улице Июльской до переулка Паркового, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Также там отметили, что после завершения работ все нарушенные элементы благоустройства будут восстановлены.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге строители перекроют еще три улицы. С 8 по 12 августа ограничат движение транспорта по улице Коуровской из-за прокладки теплосети. С 9 августа по 8 сентября перекроют улицу Фонвизина. Здесь рабочие ЕМУП «Водоканал» будут строить сети водоснабжения к дому № 8. По той же причине движение будет закрыто с 9 сентября по 9 октября на Коминтерна, 14.