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Здоровье26 июля 2022 7:58

На Ямале в больницы вернули масочный режим

Также здесь снова нужно соблюдать социальную дистанцию
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На Ямале постепенно возвращают масочный режим

На Ямале постепенно возвращают масочный режим

Фото: Мария ЛЕНЦ

В больницы Ямала вернули требование обязательно носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Об этом пишет издание «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

Такое решение принял федеральный оперативный штаб в виду постепенного подъема заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

До этого ограничения были введены в Центральной городской больнице Нового Уренгоя. Здесь помимо масочного режима и социальной дистанции ограничили посещение пациентов и термометрию на входе в медицинское учреждение.