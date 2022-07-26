На Ямале в больницы вернули масочный режим

На Ямале постепенно возвращают масочный режим Фото: Мария ЛЕНЦ

В больницы Ямала вернули требование обязательно носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Об этом пишет издание «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

Такое решение принял федеральный оперативный штаб в виду постепенного подъема заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

До этого ограничения были введены в Центральной городской больнице Нового Уренгоя. Здесь помимо масочного режима и социальной дистанции ограничили посещение пациентов и термометрию на входе в медицинское учреждение.