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Общество26 июля 2022 7:48

В Екатеринбурге к юбилею Воловича отмоют скульптуру «Горожане»

Объект расположен в районе перекрестка улиц Ленина и Мичурина
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Скульптуру установили 14 лет назад

Скульптуру установили 14 лет назад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 3 августа 2022 года, когда отмечается 95-летие со дня рождения уральского художника Виталия Воловича, горожане отмоют скульптуру «Горожане. Разговор», которая расположена в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Мичурина. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Желающие могут присоединиться к акции в сквере, где расположена скульптура, 2 августа в 20:30. Мероприятие организовала арт-директор галереи «ПоЛе» Вера Лебедева.

Бронзовая скульптура представляет памятник трем уральским художникам – Виталию Воловичу, Михаилу Брусиловскому и Герману Метелеву. Она установлена в 2008 году.

Виталий Волович ушел из жизни 20 августа 2018 года, он похоронен на Михайловском кладбище в Екатеринбурге.