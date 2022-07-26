Вадим Самойлов идет на выборы в качестве кандидата-самовыдвиженца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вадим Самойлов зарегистрировался на выборы в думу Асбеста. Информация об этом появилась на сайте выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва. Примечательно, что музыкант идет в политику не от какой-либо партии, а как самовыдвиженец.

Сейчас Самойлову 57-лет, его местом жительства указан город Москва. В графе «сведения о профессиональном образовании» указан «Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1987».

Напомним, что в 2021 году Самойлов оскорбил «Ельцин Центр» во время выступления на Ural Music Night.