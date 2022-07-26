В массовом ДТП под Екатеринбургом пострадали 30-летняя мама и девятимесячный малыш

У водителя Mitsubishi Lancer не было прав Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На 17 километре Полевского тракта ночью, 26 июля, пьяный водитель Mitsubishi Lancer въехал в стоящий Chevrolet Lacetti, в котором ехала семья с девятимесячным малышом. Стоящую на светофоре иномарку отбросило на КАМАЗ.

- Отец ребенка, управлявший Chevrolet Lacetti, рассказал, что когда они стояли на светофоре, в их автомашину сзади въехал Mitsubishi Lancer, после чего их отбросило на впереди стоящий КАМАЗ, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В аварии пострадали малыш и его 30-летняя мама. С различными травмами они были доставлены в больницу. После осмотра ребенка отправили домой к папе - благодаря тому, что малыш находился в автолюльке, серьезных травм он не получил.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД отметили, что у 33-летнего водителя Mitsubishi Lancer не оказалось прав. А медосвидетельствование показало 1,090 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей не садиться за руль в состоянии опьянения. Это является серьезным нарушением, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.