В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, устроившего поножовщину в трамвае

Конфликт, закончившийся поножовщиной, произошел из-за собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 34-летнего мужчину, устроившего поножовщину в трамвае. Все произошло вечером, 16 декабря 2021 года. Обвиняемый в состоянии опьянении я вместе с собакой зашел в трамвай маршрута № 10. Пес был без поводка и намордника, что очень возмутило одного из пассажиров.

- В ходе конфликта обвиняемый нанес пассажиру имеющимся при себе ножом несколько ударов в грудь и в спину, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - В результате полученных ран пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью и только благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи удалось его спасти.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый мужчина в определенных кругах более известен по кличке «Шмак». Он уже четыре раза был судим за разбой умышленное причинение легкого вреда здоровью и причинение тяжкого вреда по неосторожности. Из колонии он освободился в апреле 2021 года.

Фото: СК по Свердловской области

- Следователем СК России осуществлены осмотры места происшествия и предметов, допрошен ряд свидетелей, проведены проверки показаний на месте, проанализирована изъятая видеозапись, на которой оказался запечатлён произошедший в трамвае конфликт. По делу проведены судебно-медицинские и криминалистическая экспертизы, - рассказали в СК по Свердловской области.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.