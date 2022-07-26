Абсолютное большинство женихов покупают кольца с драгоценными камнями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург попал в ТОП-10 городов с самыми богатыми женихами. Рейтинг составили специалисты аналитического центра ювелирного бренда «SOKOLOV», проанализировав продажи помолвочных колец с января по июль 2022 года. Женихи из Екатеринбурга попали на восьмое место.

По данным аналитиков, мужчины из Екатеринбурга в среднем на помолвочное кольцо потратили 7 506 рублей. Самыми популярными месяцами для покупки помолвочных колец среди женихов стали январь и март.

- Чаще всего екатеринбуржцы выбирают кольца из белого золота (47%), на втором и третьем месте - изделия из комбинированного золота (27%) и красного золота (18%), - рассказывают в пресс-службе бренда. - Абсолютное большинство женихов (84%) покупают кольца с драгоценными камнями (бриллиантами, рубином, сапфиром или изумрудом). С фианитом предпочитают кольца для помолвки только 8% екатеринбургских женихов.

Также специалисты подсчитали, что больше всего на помолвочные кольца тратят петербуржцы - в среднем, цена кольца составляет 9 952 рубля. Из драгоценных металлов женихи из Санкт-Петербурга почти в половине случаев выбирают белое золото.

Самыми «экономными» женихами оказались омичи и жители Великого Новгорода. В Великом Новгороде женихи предпочитают покупать помолвочные кольца из комбинированного золота с рубинами и сапфирами стоимостью немного больше четырех тысяч рублей. В Омске на помолвочные кольца тратят в среднем меньше четырех тысяч рублей и чаще других выбирают серебряные кольца с фианитом.