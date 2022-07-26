Производителю молочной продукции выдано предостережение Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале в онкологический диспансер поставляли сметану, не соответствующую требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм. Это выявили сотрудники Управления Федерального Россельхознадзора по Свердловской области.

- Сметана м.д.ж 15 %, произведенная АО «Полевской молочный комбинат», поступала в онкологический диспансер Екатеринбурга. Результаты лабораторных исследований показали, что продукция не соответствует требованиям по показателю «дрожжи»: выявлено 2200 КОЕ/г при допустимой норме не более 50 КОЕ/г, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, специалисты во время проверки производителя в ФГИС «Меркурий» (прим.ред - информационная система предназначенная для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветнадзору грузов) установили, что ряд продукции отправлялся в соцучреждения с ветеринарными сертификатами, оформленными с ошибками в наименовании продукции и без сведений о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.

Комбинату запретили регистрироваться в системе в течение 20 дней. Кроме того, производителю молочной продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства и направлено информационное письмо с требованием о принятии мер.