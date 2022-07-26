В Екатеринбурге водитель насмерть сбил лося

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 346 километре трассы «Пермь-Екатеринбург» ночью, 25 июля, водитель Lada наехал на лося. Животное погибло.

- Водителя отвезли в 36 больницу. Там он был отпущен, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, на трассе под Невьянском житель Екатеринбурга за рулем отечественной легковушки сбил лося. Авария произошла поздно вечером 13 июня. По словам его жены, дикое животное неожиданно выбежало из леса, и весь удар пришелся на сторону водителя.