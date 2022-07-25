В колонию Екатеринбурга пытались пронести телефоны

Вещи найдены на территории тюрьмы. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В колонию Екатеринбурга ИК-10 пытались пронести три сотовых телефона. Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, запрещенные вещи были найдены на территории тюрьмы в виде свертков.

В лечебное исправительное учреждение, находящееся в Нижнем Тагиле, пытались пронести крупную партию запрещенных предметов. В картофельных мешках, которых нашли в Газели, сотрудники обнаружили блоки питания, телефоны, наушники, сим-карты, один килограмм дрожжей, наушники, адаптеры, пять зарядных устройств и много другое.

Также в исправительной колонии Новой Ляли осужденному в нардах пытались доставить девять телефонов, семь гарнитур и 11 USB-проводов. Инцидент произошел 29 апреля.