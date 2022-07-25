В Екатеринбурге из окна высотки выпала девушка

Девушка упала на крышу банка Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге в районе ТЦ «Мегаполис» из окна высотки выпала девушка. Как сообщает читатель «КП-Екатеринбург», инцидент произошел вечером 25 июля на улице Циолковского, 57, екатеринбурженка упала на козырек «ВТБ Банка».

- Как девушка летела видел лично, далее уехал домой. Так как работаю в этом здании. От коллеги узнал, что она выпала с 21 этажа, - рассказал очевидец.

Он также предположил, что она от кого-то убегала, так как из квартиры доносились крики, и девушка была в обуви. На данный момент на месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась в Следственный комитет по Свердловской области, ведомство ответило, что комментарий поступит позже.