Евгений Куйвашев подал документы для регистрации в губернаторских выборах Свердловской области

Он снова поборется за место главы региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Куйвашев в последний момент подал документы для регистрации в губернаторских выборах Свердловской области, которые состоятся в сентябре. Как сообщает издание TagilCity, он снова решил побороться за место главы региона.

Напомним, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Евгения Куйвашева на посту губернатора. Во время видеоконференции, которая прошла 20 мая, президент отметил большой вклад главы Свердловской области в развитие региона.

На конференции Евгений Куйвашев представил доклад о социально-экономической ситуации в области, обращая внимание на индекс промышленного производства и инвестиционные проекты.