Виолетта Сараева попала в ТОП-10 красавиц конкурса «Мисс Россия-2022»

Виолетта увлекается вокалом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве, 25 июля проходит финал национального конкурса «Мисс Россия-2022». Свои заявки на него подавали 150 000 красавиц со всей страны. Но в финале конкурса принимают участие 25 конкурсанток. И сразу среди них две уральские участницы – Виолетта Сараева и Екатерина Соколова. Красавица Виолетта Сараева ранее уже завоевала титул «Мисс Екатеринбург-2021».

Звездное жюри уже определило рейтинг лучших. В финале конкурса «Мисс Россия-2022» Виолетта Сараева попала в число ТОП-10 красавиц. За нее проголосовало 2301 пользователей сети. Вместе с Виолеттой жюри признало лучшими девушек из Татарстана, Санкт-Петербурга, Челябинска, а также других городов.

Виолетта Сараева родилась в Кушве, она учится на третьем курсе в Уральском институте управления РАНХиГС. В свободное время Виолетта играет на фортепиано, а также занимается вокалом. В будущем Виолетта мечтает о своей семье и уютном доме.