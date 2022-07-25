Мэр Нижнего Тагила опубликовал программу празднования 300-летия города

Отмечать это событие жители будут три дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев опубликовал на своей странице ВКонтакте программу празднования 300-летия города. Отмечать эту знаменательную дату местные жители начнут с 12 августа, а закончат – 14 августа.

В эти три дня тагильчан ждет концертная программа, спектакли, спортивные турниры, соревнования по мотокроссу, фестиваль духовых оркестров и многое другое.

В эти три дня тагильчан ждет концертная программа. Фото: Владислав Пинаев

Ранее мы писали, что в честь 300-летия Нижнего Тагила Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и Нижнетагильский драматический театр готовят жителям города необычный сюрприз.

Они планируют «оживить» полотно известного нижнетагильского художника Исаака Худоярова «Гулянье на Лисьей горе». Само полотно трогать не будут.