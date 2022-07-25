В Реже полиция разыскивает пропавшего хромого мужчину

В день пропажи он был одет в брюки цвета хаки. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Реже ищут пропавшего Журова Николая Викторовича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 38-летнего мужчины ничего неизвестно с 22 июля.

В день пропажи он был одет в брюки цвета хаки и коричневую рубашку.

Особые приметы:

Рост: 195-198 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: темный

Цвет глаз: карий

Мужчина хромает.

Розыском пропавшего занимается МВД России по Режевскому району. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8 (343) 642-23-62, 102 (02) или инфоргу поиска Надежда (Нафаня) 8-952-130-33-70.