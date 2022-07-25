В садах на Широкой речке спасли кошку, долго сидевшую на дереве

Заявительница забрала животное к себе. Фото: "ЗооСпас Екатеринбург"

Специалисту из «ЗооСпас» поступил звонок о застрявшей на дереве кошке в садах на Широкой речке. Приехав на место, он увидел пушистый комочек черепахового цвета, который сидел на высоте 20 метров и мяукал.

- Наверное, мама когда-то обучала её - если залезла - так мяукай! Вот только самостоятельно слезать не научила, - рассказал спасатель.

По мнению специалиста, случай был не сложный, он без труда залез на сосну и спустил кошку. После спасения пушистика к себе домой забрала заявительница. На животном был ошейник, но ни адреса, ни номера телефона хозяев на нем не было.

Ранее мы писали, что в Реже специалист «ЗооСпас» спас кота, который упал с восьмого этажа на козырек крыши. Хозяева не сразу смогли обнаружить пропажу и установить местонахождение домашнего любимца.