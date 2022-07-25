В Екатеринбурге патрульные поймали 31-летнего мужчину с наркотиками

Полицейские дежурили на улице 40 лет ВЛКСМ, когда заметили подозрительного мужчину и решили его проверить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 31-летнего жителя Белоярского района, у которого нашли пакетик с запрещенными веществами. Полицейские дежурили на улице 40 лет ВЛКСМ, когда заметили подозрительного мужчину и решили его проверить.

- В результате полицейские обнаружили у него сверток, завернутый в полимерную ленту с неизвестным веществом. Впоследствии экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством – производное метилэфедрона. Общий вес изъятого составил 0,89 грамма, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, задержанный нигде не работает, и ранее его судили за кражу. Предварительно установлено, что уралец покупал «синтетику» для себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до трех лет тюрьмы, до суда мужчину отпустили под подписку о невыезде.