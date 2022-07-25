Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25-летний парень ударил ножом незнакомца на улице из-за возникшего конфликта. Инцидент произошел во дворе одного из домов в Октябрьском районе. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

- На фоне внезапно возникшей личной неприязни он нанес 32-летнему оппоненту удар предметом, схожим на нож. Потерпевшего с проникающим ранением брюшной полости бригадой скорой помощи доставили в лечебное учреждение, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Личность подозреваемого быстро установили, и вскоре его задержали. Как оказалось, это безработный местный житель. Он полностью признался в содеянном, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».