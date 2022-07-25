На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижней Салде загорелся многоквартирный дом. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 25 июля в 15:00 на улице Совхозная.

- На площади трех квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на первом этаже муниципального двухэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и десять спасателей, которые потушили огонь в 15:10, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 15:21. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Академическом районе Екатеринбурга загорелось здание детского сада №150, который расположен на улице Академика Парина. Очевидцы происшествия вызвали на место происшествия пожарных, однако к моменту их приезда дым практически исчез естественным путем.