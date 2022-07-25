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Общество25 июля 2022 16:27

Экс-губернатор Свердловской области и сенатор Эдуард Россель покидает Совет Федерации

Он не попал в список потенциальных членов Совфеда
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В список кандидатов вошли Левина Ирина Анатольевна, Орлов Алексей Валерьевич, Шептий Виктор Анатольевич

В список кандидатов вошли Левина Ирина Анатольевна, Орлов Алексей Валерьевич, Шептий Виктор Анатольевич

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-губернатор Свердловской области и сенатор Эдуард Россель покидает Совет Федерации. Сообщается, что он не попал в список потенциальных членов Совфеда, который сдал в избирком губернатор Евгений Куйвашев.

В список кандидатов вошли Левина Ирина Анатольевна, Орлов Алексей Валерьевич, Шептий Виктор Анатольевич.

- В Совете Федерации каждый регион представлен двумя сенаторами: один направляется от Законодательного Собрания региона, второй – от губернатора региона. Сенатором от Законодательного Собрания Свердловской области с прошлого года является Александр Высокинский, - сообщает пресс-служба «Единой России» от Свердловской области.

Ранее в Избирательной комиссии Свердловской области рассказали, что нужно сделать и какой поддержкой заручиться для выдвижения на выборы главы региона.