Детей на момент происшествия в садике не было. Фото: Telegram-канал "Академический новости"

В Академическом районе Екатеринбурга загорелось здание детского сада №150, который расположен на улице Академика Парина. Очевидцы происшествия вызвали на место происшествия пожарных, однако к моменту их приезда дым практически исчез естественным путем.

- Часть машин пожарной охраны развернулись на подъезде к садику, не доезжая до него, это произошло в 11 квартале, - написали в Telegam-канале «Академический новости».

В МЧС добавили, что по предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание, однако открытого огня не было.

- Детей на момент происшествия в садике не было, эвакуация не проводилась. На месте работают две единицы пожарно-спасательной техники, семь человек личного состава, - отметили в ведомстве.