На Свердловскую область обрушился сильный шторм с градом

Фото: подписчица сообщества ВКонтакте "Serovdetka"

На Серов обрушился сильный шторм. По видео подписчиков сообщества ВКонтакте «Serovdetka» видно, что улицы затопило водой, а деревья гнутся от порывов ветра.

- От сильного ветра на припаркованный автомобиль упала береза, - пишет местная жительница.

От непогоды на домах сорвало черепицу, а у некоторых свердловчан, проживающих на проспекте Серова и улице Крайняя отключен свет.

Фото: подписчица сообщества ВКонтакте "Serovdetka"

Напомним, что на Свердловскую область надвигается непогода. Синоптики объявили предупреждение о сильных дождях, грозах и граде 26 июля. Спасатели напомнили, что, находясь на улице во время непогоды, необходимо найти укрытие. Прятаться можно где угодно, но не под деревьями и не под неустойчивыми конструкциями.