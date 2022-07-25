На Свердловскую область обрушился сильный шторм с градом

Фото: подписчица сообщества ВКонтакте "Serovdetka"
На Серов обрушился сильный шторм. По видео подписчиков сообщества ВКонтакте «Serovdetka» видно, что улицы затопило водой, а деревья гнутся от порывов ветра.
- От сильного ветра на припаркованный автомобиль упала береза, - пишет местная жительница.
От непогоды на домах сорвало черепицу, а у некоторых свердловчан, проживающих на проспекте Серова и улице Крайняя отключен свет.
Фото: подписчица сообщества ВКонтакте "Serovdetka"
Напомним, что на Свердловскую область надвигается непогода. Синоптики объявили предупреждение о сильных дождях, грозах и граде 26 июля. Спасатели напомнили, что, находясь на улице во время непогоды, необходимо найти укрытие. Прятаться можно где угодно, но не под деревьями и не под неустойчивыми конструкциями.