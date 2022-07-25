В Екатеринбурге состоится легкоатлетический марафон «Европа-Азия»

Известно, что заявки на участие уже подали спортсмены из Казахстана, Белоруссии, Китая, Вьетнама Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 7 августа пройдет легкоатлетический марафон «Европа-Азия». Распоряжение о проведении забега уже подписал губернатор Свердловской области.

- Участникам забега будут предложены дистанции на 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км, также планируется 800-метровый детский забег, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области. - Одна из дистанций приурочена к Дню железнодорожника – ее длина соответствует ширине железнодорожной колеи, но в другом эквиваленте.

В мероприятии примут участие иностранные граждане. Известно, что заявки на участие уже подали спортсмены из Казахстана, Белоруссии, Китая, Вьетнама.

- Маршрут марафона традиционно проходит по историческому центру и улицам Екатеринбурга, - добавили в департаменте. - Участники увидят стадион «Екатеринбург-Арена», Оперный театр, Храм-на-Крови, небоскреб Башня «Исеть». Дистанция более 40 километров пройдет до стелы Европа-Азия на Пермском тракте.