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Общество25 июля 2022 14:14

Уральские фанаты Anacondaz, не попавшие на концерт группы, не будут возвращать деньги за билеты

Один из солистов Артем Хорев рассказал, что отказ от возврата не сильно отразится на бюджете группы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Один из солистов Артем Хорев рассказал, что отказ от возврата не сильно отразится на бюджете группы. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Один из солистов Артем Хорев рассказал, что отказ от возврата не сильно отразится на бюджете группы. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Фанаты из Екатеринбурга, которые не смогли попасть на запрещенный концерт Anacondaz, планируют не возвращать деньги за несостоявшееся выступление. Один из солистов Артем Хорев рассказал, что отказ от возврата не сильно отразится на бюджете группы.

- Если хотите поддержать и не сдавать [билеты], то спасибо. Эти деньги не идут нам напрямую, но поддерживают организаторов, которые теряют много денег из-за отмены и переносов, - написал Артем Хорев в Twitter (заблокирован в РФ).

Напомним, 22 июля в Екатеринбурге отметили концерт известной группы Anacondaz по требованию МВД. Исполнители должны были спеть на Cuba Beach Club. Однако за несколько часов до выхода на сцену им пришел запрет на выступление, а на входе на площадку дежурят полицейские.