Пожилые актеры-любители с Урала победили в российском театральном конкурсе

70-летние актеры-любители впервые попробовали себя на конкурсе всероссийского уровня и сразу одержали победу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Труппа «Новый старт», где спектакли ставят актеры-любители пенсионного возраста, стали лауреатами фестиваля сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры». Фестиваль проходил в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в конце июля. Уральские дедушки и бабушки впервые участвовали в крупном мероприятии. Они были удивлены тому, что получили признание театральных деятелей.

- Мы изучаем театральное искусство лишь несколько лет. Самой молодой в выездной труппе была я, мне 62. Самому взрослому актеру 80, а средний возраст «гастролеров» - 71 год. Все мы любители, и первоначально боялись заявиться на известного конкурса, Мы хотели лишь показать себя как гости. Конечно, при таких условиях мы никак не ожидали, что станем лауреатами, - рассказывает администратор труппы и актриса Наталья Лапенкова. – Когда нас объявили лауреатами, мы стали обниматься и кричать от радости.

До этого любое приглашение на небольшое благотворительное мероприятие в Екатеринбурге было для пенсионеров праздником. То, что их работа может быть интересна профессиональным театралам на уровне страны, пожилым уральцам не верилось.

Гран-при фестиваля взял народный театр «Сибирский проект». Режиссер уральской труппы Антон Зольников также стал лауреатом в номинации «Художественное чтение». Екатеринбургская команда была единственной труппой фестиваля, где выступают актеры-любители престарелого возраста. После спектакля с уральцами познакомились представители других театральных фестивалей и пригласили на гастроли.

Екатеринбургская команда была единственной труппой фестиваля, где выступают актеры-любители престарелого возраста. После спектакля с уральцами познакомились представители других театральных фестивалей и пригласили на гастроли.

- Позвали на конкурс в Новосибирске, в августе предлагают отправить заявку. Но для поездки на Алтай мы собирали средства всем миром и помним, как это было трудно. Когда другие театральные коллективы узнавали, что мы собрали деньги за три месяца, говорили, что это нереально. На такие гастроли театры копят весь год. Поэтому мы пока хотели бы перевести дух, набраться сил перед тем, прежде чем куда-то снова выезжать, - говорит Наталья.

Труппа известна в уральском регионе тем, что ее актеры-любители активно снимаются в кино и клипах. Так, артисты снимались в клипах «Уральского пельменя» Вячеслава Мясникова, а актриса Наталья Лапенкова периодически играет в сценках шоу «Уральских пельменей». На «Встрече выпускников КВН» 23 июня актрису пригласили сыграть за команду «Сборная Североморска». На конкурсе импровизации она запомнилась тем, что органично выступила в перепалку с Андреем Рожковым, переодетым в пенсионерку.

Проект «Новый старт» был основан некоммерческой организацией «Дорогами добра», которая стала социализировать пожилых уральцев через театральное ремесло. НКО помогло актерам выехать на конкурс, когда стало понятно, что труппа пенсионеров не может выделить на поездку большие средства.

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