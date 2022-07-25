В Свердловской области за минувшие три дня в авариях погибли 10 человек

Еще 43 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших числятся и 11 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие три дня произошло больше 30 аварий, в которых погибли 10 человек, еще 43 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших числятся и 11 детей.

- Несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения на проезжей части – это стало причинами серьезных ДТП, в которых погибли и пострадали люди, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что смертельные ДТП были зарегистрированы в Екатеринбурге (два), Пышме, Краснотурьинске, Серове, Камышлове (два), Тугулыме. Все аварии произошли на региональных и федеральных автодорогах.

Напомним, ранее в Екатеринбурге утром, 25 июля, произошло жуткое ДТП, словно в фильме «Пункт назначения». Правда в уральской версии киноленты вместо бревен на легковушку с грузовика обрушилась металлическая конструкция. Она буквально раздавила автомобиль.