В Первоуральске полиция разыскивает пропавшего 73-летнего грибника

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Первоуральске полиция разыскивает 73-летнего грибника, который накануне ушел в лес из коллективного сада «Елани 1» и не вернулся. С заявление об исчезновении человека обратилась дочь пенсионера.

- Пропавшего зовут Юрий Константинович Яхин. Он худощавого телосложения, рост 170 - 175 см. Был одет в зеленую футболку, белую кепку, синие джинсы. С собой у мужчины было зеленое пластиковое ведро и нож. Нуждается в медицинской помощи, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В поисках пожилого человека задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, наряды патрульно-постовой службы, также они применяют звуковые спецсигналы машин.

Если вы знаете, где может находиться Юрий Яхин, сообщите любую информацию по телефонам дежурной части 8(3439)64-82-21 или 02, 112.